Se i Pm non mi sentono entro 15 giorni | mi dimetto

(Di giovedì 2 maggio 2019) “Se non ci sono novità dai Pm15mi”, in una nota il sottosegretario leghista Armando Siri dichiara: “Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati ad essere ascoltato c’è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente, ribadisco di avere sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere. Proprio per questo, vivo questa situazione con senso di profonda amarezza”.Siri continua: “Confido che una volta sentito dai magistrati la mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi. Qualora ciò non dovesse accadere,15, sarò il primo a voler fare un passo indietro, rimettendo il mio mandato, non perché colpevole, ...

