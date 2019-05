Oroscopo di maggio per il Sagittario : Venere favorevole nel segno - buone le emozioni : Il quinto mese dell'anno è giunto. Quali sono le previsioni astrologiche per i nati Sagittario per quanto riguarda il periodo di maggio 2019? Di seguito le stelle sul lato sentimentale, lavorativo e salutare, con anche suggerimenti per affrontare al meglio le giornate in arrivo. Nel mese di aprile avete vissuto dei momenti di agitazione, non è stato semplice gestire le proprie energie, soprattutto nella prima parte del periodo. In campo ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 3 maggio : Capricorno triste - novità per Sagittario : L'oroscopo dell'amore per i single di venerdì si avvale dei transiti planetari favorevoli ed elargisce delle dritte che solo le previsioni astrologiche possono sottolineare. Queste premonizioni serviranno ad aiutare i segni zodiacali a raggiungere la felicità sentimentale. I cuori solitari e L'oroscopo dell'amore Ariete: non aspettate oltre, cari amici dell’Ariete, esprimete ciò che provate per una persona che vi ha conquistato il cuore. ...

L'oroscopo del giorno 2 maggio - previsioni ultimi sei segni : giovedì Sagittario 'top' : L'oroscopo del giorno giovedì 2 maggio è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Ariete, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente rischio. Diciamo subito che ad essere trattati approfonditamente, come di consueto, sono gli ultimi sei segni della corona zodiacale. Quindi a tenere ...

Paolo Fox di maggio : Toro preparati a un mese caldo - Sagittario alla ricerca di un amore : E' il caso di essere un po' cauti per le attività fisiche, in particolare per chi pratica sport assiduamente: qualche dolorino è dietro l'angolo... Sagittario È tempo di concludere trattative, ...

Oroscopo 1 maggio : per Sagittario periodo di riflessione : Inizio nuovo mese per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni per la giornata di mercoledì 1 maggio con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questa giornata di inizio mese vi sentite particolarmente forti, per questo motivo se ci sono delle situazioni da affrontare, fatelo senza pensarci. È possibile infatti che alcune situazioni possano risolversi con una vittoria da parte vostra....Continua a leggere

Previsioni astrologiche del 30 aprile : creatività per Gemelli - Sagittario energico : Martedì 30 aprile 2019 Urano e il Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre Nettuno e la Luna stazioneranno in Pesci. Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete e il Nodo Lunare sarà in Cancro con Marte in Gemelli. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli creativo Ariete: nervosi. Le posizioni planetarie risulteranno poco concilianti per i nativi, che potrebbero inasprire i rapporti con i colleghi per questioni ...

Oroscopo di maggio : troppe aspettative per Gemelli e Sagittario : maggio è alle porte e potrebbe portare cambiamenti più o meno importanti in molti ambiti della propria vita, in particolar modo nell'amore, nel lavoro e nella salute. Segni positivi Ariete: Per i primi 15 giorni nel segno dell'Ariete sarà presente Venere. Questo flusso porta ad avere una forte passionalità che può dar vita a nuovi incontri amorosi o a rafforzare ciò che già c'è. maggio sarà un mese forte che potrà mettere sotto pressione i nati ...

Oroscopo 3 maggio : instabilità per Sagittario e Acquario - lavoro extra per Pesci : maggio è alle porte e la situazione sentimentale per molti si sta scuotendo notevolmente. La Bilancia e l'Ariete decideranno di trascorrere una giornata per renderla al meglio, mentre lo Scorpione e i Pesci andranno avanti con il loro lavoro sia per il proprio successo che per essere di ausilio ai colleghi. Il Capricorno sarà bersagliato da dubbi che risolverà presto. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 30 aprile : Leone prudente - Sagittario altalenante : Le previsioni astrologiche di martedì dedicate alle relazioni a due approfondiscono le sensazioni amorose. I transiti planetari inviano dei messaggi utili per raggiungere la felicità e sono tutti da scoprire nelL'oroscopo dell'amore di coppia. Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: siate più pratici in amore, proprio Mercurio nel vostro cielo vi ricorda di non girare troppo intorno alle cose e non fare "castelli in aria", ma ...

Astrologia e oroscopo del 29 aprile : perplessità per Sagittario e Toro : Una nuova giornata giunge per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per la giornata di lunedì 29 aprile 2019. Ecco l'oroscopo dell'Ariete ai Pesci. Previsioni astrali da Ariete a Vergine Ariete: la nuova settimana parte in modo impegnativo per i nati sotto il segno. In questa situazione c'è però anche chi fa partire un progetto di successo. Toro: in questa giornata ci sarà un ...

Sagittario : “Hai il diritto di fare esperimenti con la tua vita”, diceva la scrittrice Anaïs Nin. Sono d’accordo con lei. Non devi necessariamente essere quello che pensavi di voler essere. Puoi cambiare idea. Sospetto che ti trovi in uno di questi... Leggi

L'oroscopo del weekend dal 26 al 28 aprile : Sagittario comunicativo - energia per Gemelli : L'oroscopo del weekend è ricco di sorprese e opportunità stellari, tutte da cogliere al volo approfittando dei consigli elargiti nelle previsioni astrali di fine mese di aprile. Astri e oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine Ariete: in questo weekend, l'astro lunare dal domicilio del Capricorno,vi disturberà un po' e i vostri istinti predomineranno sulla ragione. Mercurio incrocerà le sue energie con la Luna e avrete sbalzi d'umore che ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 27 aprile : Toro capriccioso - Sagittario ottimista : L'oroscopo dell'amore di coppia invita ciascun segno zodiacale a vincere il nervosismo, dovuto a forze planetarie avverse, per progredire nelle relazioni a due con armonia. Di seguito le previsioni astrologiche. Oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: amorevoli nella vostra relazione di coppia, sarete molto comprensivi con il partner e rispetterete i suoi sentimenti. Rilassatevi nel vostro "nido d'amore": il sestile di Luna e ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 26 aprile : Sagittario felice - Leone positivo : Gli astri di venerdì puntano un riflettore sulle opportunità amorose nelL'oroscopo dell'amore per i single. Le previsioni astrali aprono un varco per raggiungere la felicità. I cuori solitari e l'amore nelle previsioni astrali di venerdì Ariete: gli affetti e la passione passano al primo posto, con Venere e Mercurio in congiunzione nel vostro cielo. Seguite le faccende del cuore ma fatelo con maggiore circospezione, non buttandovi in modo ...