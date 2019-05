Matrimonio Pamela Prati | la voce di Mark Caltagirone era camuffata?

davidemaggio

(Di giovedì 2 maggio 2019)Il (presunto)di, programmato per mercoledì 8 maggio, continua a far discutere., futuro marito della showgirl, è intervenuto ieri sera a Live – Non è la D’Urso al fine di mettere a tacere le insinuazioni – sempre più insistenti – sul fatto che lui non esista. La partecipazione, avvenuta per via telefonica, ha innescato però ulteriori dubbi: ladi Marco, questo il nome di battesimo dell’imprenditore, è stataOltre a mostrarsi titubante sulla data del(“Dovremmo sposarci tra una settimana“),ha fatto fatica a parlare con Barbara D’Urso perchè l’audio della conversazione appariva piuttosto disturbato. La padrona di casa di Live, visto che si sentiva in sottofondo l’eco della sua, ha così chiesto all’uomo di abbassare il ...

thanksmengoni : - 6 giorni al matrimonio di Pamela Prati e Marc Caltagirone - destefano_fede : #Verissimo risponde all’accusa di Marco Caltagirone e lo smentisce ??? #noneladurso @LiveNoneladUrso @carmelitadurso - lellawanderlus1 : RT @LizMT: Non vedo l’ora che arrivi l’8 maggio per il matrimonio di Pamela Prati spero ci siano link per la diretta -