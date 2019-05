L’Europa dello spazio apre i suoi archivi storici online

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Basta un clic per fare un tuffo nel passato e rivivere l’alba dell’avventura europea nello, conoscendo il lavoro deiprimi pionieri come il fisico italiano Edoardo Amaldi: l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha infatti iniziato ad aprire i, rendendo accessibili a tutti i documenti originali che hanno segnato i 15 anni di storia che hanno portato alla sua nascita nel 1975.Lo ha annunciato il direttore generale dell’Esa Jan Worner in occasione della conferenza annuale ‘The State of the Union’ a Villa Salviati, dove da 30 anni sono fisicamente conservati oltre 50.000 documenti originali dell’agenzia spaziale all’interno deglidell’Ue ospitati dall’Istituto Universitario Europeo (Iue). Per celebrare questo anniversario, il direttore generale dell’Esa ha anche ...

