Leonardo è francese | la gaffe di France 2

(Di giovedì 2 maggio 2019) La principale emittente televisiva2, in un servizio tg ha definitoDa Vinci “”, per tutta risposta il Tg 2 commentando il servizio attacca: “Non si capisce se trattasi di sbadataggine o della bizzarra versione di uno ius soli che assegna la cittadinanza non alla nascita bensì alla morte, in effettimorì in Francia il 2 maggio di 500 anni fa, oppure l’apertura del fronte artistico nell’espansionismo esagonale d’Oltralpe”La risposta del cronista del telegiornale si riferisce al luogo della morte diavvenuta ad Amboise il 2 maggio del 1519 e lì si trova la tomba, i resti si persero durante le battaglie tra cattolici e ugonotti, dove Mattarella e Macron sono andati a rendere omaggio al genio toscano.

