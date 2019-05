Leonardo Da Vinci | il suo genio rivive nella sabbia di Jesolo

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) A 500 anni esatti dalla morte delitaliano per eccellenza, la città didedicherà aDala 22ª edizione del “Festival Internazionale delle sculture di”. In piazza Brescia, da giugno a settembre, troveranno posto le opere scolpite sulla. Artista, scienziato, ingegnere, inventore e molto altro. In una parola: “”. È l’espressione che meglio di ogni altra riassume l’esistenza diDae i contributi apportati nelle più disparate discipline giunti fino al giorno d’oggi. A lui, a “” sarà dedicata la 22ª edizione del “Festival Internazionale delle sculture di” di, in questo 2019, che celebra il 500esimo anniversario della morte dell’artista fiorentino, ad Amboise, in Francia, il 2 maggio 1519. Sarà ancora una volta ladorata delle dolomiti a trasformare in autentiche opere d’arte monumentali, creazioni, ...

