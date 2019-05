Il maggio dei libri a Riccione con spettacoli e laboratori creativi

Primo maggio - raffica di arresti al Concertone dei sindacati : come si sono fatti beccare : Passato il Concertone del Primo maggio 2019 organizzato dai sindacati, il bilancio della polizia è di almeno 23 persone arrestate e altre quattro denunciate a piede libero. Di queste, 16 sono finite in manette a vario titolo per spaccio e detenzione di sostanze stupefanceti. Si tratta di quattro rom

Milano - il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO : Milano, il Cenacolo vinciano resta chiuso il 1 maggio. La protesta dei visitatori. FOTO Il polo museale di Santa Maria delle Grazie, che ospita il capolavoro di Leonardo da Vinci, inaccessibile nella giornata della Festa dei Lavoratori per mancanza di custodi. I visitatori mostrano le prenotazioni sui fogli stampati: "Era ...

Scioperi dei trasporti a maggio : venerdì 17 treni e bus fermi 24 ore : Il mese di maggio 2019 sarà caratterizzato da una serie di Scioperi dei trasporti pubblici che saranno compresi tra giovedì 2 e venerdì 31. Nessuna categoria di mezzi pubblici è esclusa: molti dipendenti delle aziende di autobus, aerei, treni e trasporto marittimo, incroceranno le braccia a livello regionale e nazionale. venerdì 17 sciopero di 24 ore di tutti i mezzi tranne gli aerei e martedì 21 sciopero nazionale degli aerei. Scioperi prima ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in programmazione oggi - giovedì 2 maggio : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - AVENGERS ...

Avengers all’assalto dei videogiochi - nuovi rumor al 2 maggio sul gioco di Square Enix : Quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane è indubbiamente un momento molto caldo per gli Avengers: il gruppo di supereroi della Marvel, protagonista della pellicola record d'incassi Avengers Endgame, attualmente in proiezione nei cinema di tutto il mondo, ha infatti invaso trasversalmente tutto l'universo dell'intrattenimento, finendo ovviamente per fare la propria comparsa anche all'interno del media videoludico. L'esempio lampante ...

Opera dei Pupi : la Cidec Sicilia tra i promotori dello spettacolo del 3 e 4 maggio : Si terrà venerdì 3 e sabato 4 maggio, al Teatro Don Bosco Ranchibile, in via Libertà, 199, a Palermo, lo spettacolo "Orlando&Rinaldo: da Pupi a realtà", che vedrà tra gli sponsor anche la Cidec Sicilia. L'appuntamento è previsto dalle 21:00 alle 23:30. Paladini per amore La storia che sarà raccontata, è quella della più antica tradizione folkloristica Siciliana dell'Opera dei Pupi, che narra le vicende di due cugini, rivali in amore e ...

1° maggio FESTA DEI LAVORATORI MA ANCHE DEI DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELLA EX CROCE ROSSA ITALIANA : Oggi giornata significativa s enon storica per il mondo del lavoro , la federaizone sindacale autonomo chiede un intervento risolutivo affinché lo Stato intervenga in favore dei LAVORATORI, ...

Primo maggio - Pd al fianco dei lavoratori : "Il Partito democratico è oggi presente accanto ai lavoratori, nelle piazze e nei luoghi istituzionali, per rendere onore al lavoro e al diritto di ogni cittadino di costruirsi un futuro. In un ...

FOTO La festa dei bagnini accende il Primo maggio in Piazzale Fellini : Il flusso di riminesi e turisti lungo il PSR Village si è goduto una giornata di piena estate con un programma fittissimo di eventi e spettacoli: concertone degli Old Red Bycicle, esibizione dei ...

Campania - maggio dei monumenti 2019 : a Napoli eventi e mostre gratuite. Ingressi liberi in alcuni musei : Visite guidate tra i luoghi simbolo del Settecento napoletano. Percorsi animati e mostre gratuite. In programma anche concerti e spettacoli teatrali. Questi alcuni degli eventi organizzati in occasione del 220esimo anniversario dei moti rivoluzionari del 1799. L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha ...

1 maggio - a Milano il presidio dei rider sotto la sede di Glovo. FOTO : 1 Maggio, a Milano il presidio dei rider sotto la sede di Glovo. FOTO Alcune decine di persone si sono trovate in viale Monza per chiedere un incontro con i dirigenti della società. Tra fumogeni e striscioni, hanno portato le borse con cui consegnano il cibo a domicilio e una bicicletta incidentata. GLI ...

1° maggio. Il concerto di piazza Dante finanziato dalla tassa di soggiorno dei turisti : Nelle malandate casse di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini ha scovato 55mila euro per finanziare l’installazione del palco per il concerto del primo maggio in piazza Dante. La notizia è sul Mattino di oggi, a firma Luigi Roano. Panini è anche segretario di demA ed ex sindacalista della Cgil. I fondi per il concerto provengono dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti all’arrivo in città. A proporre il ...

Primo maggio - il fiume di soldi per il Concertone dei sindacati : 800 mila euro della Rai : Il Concertone! È arrivato silenzioso come un basilisco. Ha aperto la bocca e si è ingoiato 800mila euro. In gran parte della Rai e dell' Eni. La Rai la paghiamo noi. L' Eni è in gran parte dello Stato. Al Comune di Roma tocca ripulire, occuparsi della sicurezza: altri 200mila euro. Che soddisfazione