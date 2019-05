I ricercatori di Facebook sono al lavoro per trasformare semplici video in videogiochi

eurogamer

(Di giovedì 2 maggio 2019)è una società che da tempo studia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e recentemente i suoihanno capito come poter sviluppare ungioco partendo semplicemente da unIl progetto, come riporta Rock Paper Shotgun, chiamato daiVid2game consente di creare un avatar controllabile attraverso filmati live-action. Il primo esperimento è stato creato utilizzando una persona che gioca a tennis.In questa prima fase le animazioni non convincono del tutto, ma ciò non ha impedito adi affermare che il suospiana la strada a nuovi tipi di giochi super realistici e personalizzati che posessere semplicemente creati partendo daidi tutti i giorni.Leggi altro...

