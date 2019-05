Festa dei lavoratori | il tweet di Sgarbi scritto per offendere e attaccare Di Maio

Cocullo - la tradizionale “Festa dei serpari” con decine di serpenti. FOTO : Cocullo, la tradizionale “Festa dei serpari” con decine di serpenti. FOTO La celebrazione è in onore di San Domenico, patrono del comune abruzzese dove ogni 1° maggio si svolge la festa. Tra i diversi riti previsti, c’è la processione della statua del santo invasa dalle serpi per le vie del centro storico Parole ...

Festa dei Serpari - Marsilio si a candidatura Unesco : L'Aquila - Il presidente della Regione Marco Marsilio si è recato alla Festa dei Serpari di San Domenico a Cocullo e ha spiegato che ''è la prima volta che partecipo a questa processione, ma devo dire che ce l'ho negli occhi da quando ero bambino grazie ad un quadro di un mio zio che ritraeva questa Festa. Sono molto contento di essere stato qui''. A margine degli eventi Marsilio ha spiegato che la tutela ...

1° MAGGIO Festa dei LAVORATORI MA ANCHE DEI DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELLA EX CROCE ROSSA ITALIANA : Oggi giornata significativa s enon storica per il mondo del lavoro , la federaizone sindacale autonomo chiede un intervento risolutivo affinché lo Stato intervenga in favore dei LAVORATORI, ...

Sumirago spegne 150 candeline senza dimenticare la Festa dei lavoratori : In primis è salita sul palco Rosita Missoni , moglie di Ottavio e cofondatrice della casa di moda famosa in tutto il mondo; in seguito, invece, sono stati chiamati Vittorio, Elio e Luigi Pozzi come ...

FOTO La Festa dei bagnini accende il Primo Maggio in Piazzale Fellini : Il flusso di riminesi e turisti lungo il PSR Village si è goduto una giornata di piena estate con un programma fittissimo di eventi e spettacoli: concertone degli Old Red Bycicle, esibizione dei ...

Il paradiso delle signore - anticipazioni di oggi : un banchetto per la Festa dei Lavoratori : Continua l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che, nel corso di questi mesi, ha attirato un pubblico eterogeneo desideroso di sapere cosa succede nella vita dei personaggi principali. La concentrazione viene posta intorno alla decisione di Vittorio che vuole premiare il lavoro svolto dalle Veneri, che danno un contributo fondamentale per il successo del grande magazzino. Le anticipazioni della ...

A Roma il tradizionale concertone per la Festa dei lavoratori : Cortei in gran parte delle città italiane. Il leader della Cgil Landini lancia la proposta di un solo sindacato per il lavoro: 'Non esistono più le ragioni storiche, politiche e partitiche che ...

la Festa dei lavoratori - gli operai Gam protestano : via al presidio. 'La politica dorme - il Molise muore' : I sindacati hanno deciso di alzare il volume della protesta rispetto ad una vertenza irrisolta e che rischia di assestare un colpo mortale all'economia molisana. I 240 ex dipendenti dello ...

Quinta edizione della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella : Biancardi al taglio del nastro : Il primo destinato ad accogliere presentazioni e spettacoli, la seconda sarà allestita con gli scaffali ecologici realizzati dal Gruppo Scout P. Federico D'Andrea di Avella, e che ospiterà le ...

Il primo maggio così diventa la Festa dei fannulloni : Francesco Forte Il primo maggio dovrebbe essere la festa del Lavoro, ma questo governo ha il record del programma del non lavoro Il primo maggio dovrebbe essere la festa del Lavoro, ma questo governo ha il record del programma del non lavoro. E quindi può celebrare la festa dell'ozio e del rinvio. Le fanno da vessillo i due provvedimenti bandiera del «governo del cambiamento». In primis il reddito di cittadinanza che compete anche a ...

Dove celebreranno i sindacati italiani la Festa dei lavoratori : Tutela del lavoro, diritti, welfare, sviluppo ed Europa: sono queste le parole chiave al centro delle manifestazioni dei sindacati in occasione del 1 maggio. I confederali hanno scelto la città di Bologna puntando questa volta, oltre che sui temi storici, sull'Europa come una "scelta irrinunciabile" ma nello stesso tempo chiedendo all'Ue di cambiare per offrire prospettive "vivibili" ai giovani. La Confsal celebrerà la festa dei lavoratori ...

1 maggio - perché si celebra la Festa dei lavoratori : 1 maggio, perché si celebra la Festa dei lavoratori In Italia e in molti altri Paesi del mondo si ricordano in questa data le battaglie operaie volte alla conquista di diritti e sicurezza sul luogo di lavoro. Una Festa la cui origine risale metà dell’800, durante la Seconda rivoluzione industriale, negli Usa e in ...

Festa dei Lavoratori : perchè si celebra oggi 1° Maggio : Festa dei Lavoratori: perchè si celebra oggi 1° Maggio oggi il 1 Maggio viene festeggiato come Festa dei Lavoratori in moltissimi paesi del mondo: i principali sono i paesi "socialisti" come Cuba, ...

1° maggio : a Bologna la maniFestazione dei sindacati insieme per il lavoro : ... l'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa partecipata al 100% dal ministero dell'Economia, per il rilancio dell'ex fabbrica Fiat. Livorno, presidio alla raffineria Eni ...