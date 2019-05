Brescia festeggia la A | con il sogno Balotelli e il guaio stadio

Calcio - i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con il coro "Terùn - terùn" : Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica. Il video è stato subito rimosso

Brescia - i calciatori festeggiano la promozione con il coro ''Terùn - terùn'' : Antonio Prisco Gioia indescrivibile dei calciatori del Brescia per il ritorno in A, rovinata dai cori contro le formazioni meridionali durante la festa promozione Il Brescia ritorna a sognare per la promozione in Serie A, una festa meritatata per gli uomini guidati da Eugenio Corini, purtroppo rovinata dai cori contro le formazioni meridionali, avvertiti durante i festeggiamenti in campo. È accaduto tutto nel dopo partita, ai piedi ...

Il Brescia va in A e i giocatori festeggiano coi cori contro i meridionali : “‘Terùn - terùn’ - la nostra canzone preferita” : Il Brescia è tornato in serie A dopo anni 8, battendo l’Ascoli 1 a 0. I giocatori si sono fermati nel dopo-partita per i festeggiamenti insieme ai tifosi. A un certo punto, però, sono iniziati i cori contro i meridionali: “E ora la nostra canzone preferita: ‘Terùn, terùn'”. Video Instagram L'articolo Il Brescia va in A e i giocatori festeggiano coi cori contro i meridionali: “‘Terùn, terùn’, la nostra ...

Calcio - i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con coro razzista : 'Terùn - terùn' : Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica. Il video è stato subito rimosso

Il Brescia batte l'Ascoli di misura e festeggia il ritorno in serie A dopo otto anni : Un gol di Dessena, ex del Cagliari, al 37' del primo tempo della partita con l'Ascoli basta per vincere e coronare la cavalcata del Brescia che torna in serie A dopo 8 anni. E' un ritorno anche per ...