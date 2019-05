Aurora Ramazzotti cambia look ma i fan la umiliano | Sai chi mi sembri?

liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Seguitissima su Instagram,, figlia di Erose Michelle Hunziker, è diventata famosa per la condivisione sui social di foto legate alla sua quotidianità, in cui spesso si mostra al naturale, senza trucco e senza filtri. E' quanto ha fatto oggi quando ha pubblicato una foto

infoitcultura : Aurora Ramazzotti cambia look, ma i follower la preferivano liscia: 'Sembri tuo padre così' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, nuovo arrivo in famiglia - infoitcultura : Aurora Ramazzotti cambia look, ma i follower la criticano: “Sembri tuo padre” -