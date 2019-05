Al Teatro Arbostella gran finale di stagione con Un Turco Napoletano ancora

Giallo targato Napoli : trama - cast dello spettacolo visto al Teatro Arbostella : Giallo targato Napoli: trama, cast dello spettacolo visto al Teatro Arbostella Da Milano a Salerno. Sempre per parlarvi di Teatro. Infatti dopo aver presentato alcuni spettacoli andati in scena nel capoluogo lombardo al Teatro fACTORY32 parliamo di uno spettacolo presentato in Campania. È andato in scena al Teatro Arbostella di Salerno per tre fine settimane di seguito di marzo (9 e 10, 16 e 17, 23 e 24) lo spettacolo dal titolo Un ...