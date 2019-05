Siri : Giorgetti - nessuna melina - resta lì : E' una situazione individuale ma è chiaro che se si fa politica si è, quasi quotidianamente, sotto l'attacco degli avversari politici e non solo", ha concluso. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Siri : Giorgetti - nessuna melina - resta lì : E' una situazione individuale ma è chiaro che se si fa politica si è, quasi quotidianamente, sotto l'attacco degli avversari politici e non solo", ha concluso.

Ignazio Corrao - valanga di fango sul caso Siri : 'Se Giancarlo Giorgetti è coinvolto...' : 'Si tratta di una inchiesta molto pesante. Ci chiediamo perché Matteo Salvini insista nel difendere Armando Siri '. Ignazio Corrao , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , attacca i ...

Caso Siri - intercettazione depositata al Riesame | Giorgetti : figlio Arata ha le carte per lavorare con me | Il M5s vuole chiarimenti : Non ancora depositati gli atti da parte della Procura in merito all'indagine per corruzione che vede coinvolti Siri e l'ex deputato Paolo Arata. Polemica anche sull'assunzione del figlio di Arata nello staff di Giorgetti.

Caso Siri - Giorgetti : Conte gli chiederà di dimettersi? È avvocato - vedrà le carte e capirà : Continuano le polemiche tra gli esponenti del governo intorno al Caso Siri. Mentre Giorgetti difende la legittimità della presenza del figlio di Paolo Arata nel sui staff, Salvini afferma di aver incontrato l'imprenditore solo una volta. Centinaio sottolinea invece che se Conte prendesse una decisione su Armando Siri senza consultare il Carroccio, verrebbe meno la fiducia del partito nella sua presidenza. "Fino a tre settimane fa qualcuno ...

Matteo Salvini e Armando Siri - la bomba di Maroni su Lega e governo : "Il vero problema è Giorgetti" : "Il vero problema è Giancarlo Giorgetti". E se lo dice Roberto Maroni, allora la Lega può tremare davvero. Secondo l'ex ministro degli Interni intervistato dalla Stampa il sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione non dovrebbe dimettersi, "perché sarebbe come far prevalere il pri

Maroni : "Il governo rischia di cadere non per Siri ma per Giorgetti..." : 'Il vero problema non è Siri, ma Giorgetti...' . Roberto Maroni , ormai fuori dalla politica attiva, intervistato da La Stampa parla liberamente del 'caso Arata' che sta minando il rapporto tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle. Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti accusato ...

Caso Siri - Giorgetti 'Conte vedrà le carte e capirà'. A Maroni dice 'Non sono io il problema' : Politica Inchiesta Siri, l'intercettazione c'è: l'audio sui 30mila euro che incastra il sottosegretario di CARLO BONINI E MARIA ELENA VINCENZI Il sottosegretario leghista se la prende poi con Roberto ...