Calcio, il Brescia promosso in serie A

Iltorna in massima divisione dopo otto stagioni di cadetteria. Il gol di Dessena al 36' consente alla squadra di Corini di superare 1-0 l'Ascoli e di 'scavare' un solco di 7 punti dal terzo posto (occupato dal Palermo) a due turni dalla fine del torneo. Grande festa allo stadio 'Rigamonti' al triplice fischio. Le 'Rondinelle' sono state al comando del campionato per quasi tutta la stagione e hanno in Alfredo Donnarumma il cannoniere incontrastato del torneo con 25 gol. Tanti i giocatori in evidenza, spicca Tonali.(Di mercoledì 1 maggio 2019)