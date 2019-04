Rugby | Simone Favaro dice addio alla palla ovale | farà il poliziotto

oasport

(Di martedì 30 aprile 2019) A 30 annibasta con il: il flanker delle Fiamme Oro appende gli scarpini al chiodo e si dedica a tempo pieno ad essere un. Per lui in carriera, dal 2009, 36 caps in azzurro con tre diversi CT, e tante maglie di club vestite, fino all’approdo ai cremisi due stagioni fa.Lo annuncia l’ANSA, al quale l’atleta ha dichiarato: “Ilè il gioco più bello del mondo. Ho fatto della mia passione il mio lavoro, un privilegio. Ilè una metafora della vita e, come, farò in modo di tradurre al servizio della società, della gente e del Paese quanto questo sport mi ha insegnato“.Dunque per lui nessun tentativo di essere selezionato per la Coppa del Mondo del 2019 dopo essere stato protagonista della rassegna iridata quattro anni fa: il quinto posto dei cremisi nel Top 12, prima squadra tra quelle non ...

