Para ice hockey Sandro Kalegaris | il bomber azzurro che gioca duro e pesca tonni da

Paolo Fox di maggio : Toro preParati a un mese caldo - Sagittario alla ricerca di un amore : E' il caso di essere un po' cauti per le attività fisiche, in particolare per chi pratica sport assiduamente: qualche dolorino è dietro l'angolo... Sagittario È tempo di concludere trattative, ...

Ragusa. Il poliziotto Simone Cosentino uccide la moglie Alice Bredice poi si sPara : Dramma familiare in Sicilia ma colpisce anche il Piemonte. Un poliziotto in servizio a Ragusa ha ucciso la moglie torinese

Para ice Hockey - l’Italia fa due su due ad Ostrava : battuto anche il Giappone 5-1 : Dopo la Svezia, gli azzurri superano anche il Giappone e resteranno così certamente nella rassegna iridata Gruppo A anche nella prossima stagione Partenza a razzo dell’Italia ai Mondiali di Para ice Hockey. Due partite, altrettante vittorie con nove gol fatti e uno solo incassato sul ghiaccio di Ostrava. Dopo il 4-0 rifilato ieri alla Svezia (doppietta dell’mvp Andreoni, una rete a testa per Kalegaris e Larch), la truppa di Massimo Da Rin ...

Monterotondo - sPara ai ladri e ferisce un sedicenne : colpito mentre scardinavano la grata di una finestra : Sorpende i ladri nel salone e spara ferendo il pìù giovane della banda. Quattro i colpi esplosi, Il malvivente, un albanese di sedici anni, è stato abbandonato dai suoi complici...

Mondiale di Para ice Hockey - domani si comincia ad Ostrava : l’Italia punta a confermarsi tra le big : La Nazionale azzurra del c.t. Da Rin impegnata da domani in Repubblica Ceca nella rassegna iridata, l’obiettivo è confermarsi tra le big del movimento È arrivato il momento più atteso da tutta la stagione. Scatta domani sabato 27 aprile in Repubblica Ceca il Mondiale di Para ice Hockey che vedrà le migliori formazioni del pianeta darsi battaglia sul ghiaccio di Ostrava. l’Italia, reduce dal 5° posto di due anni fa nell’ultima ...

Spoiler Il Paradiso delle signore 6-10 maggio : Vittorio riceve una telefonata da Marta : Lunedì 6 maggio ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' cominciata nel mese di settembre e capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani, alle prese con dei colpi di scena inaspettati. La concentrazione viene posta intorno al personaggio di Vittorio, che sta affrontando un periodo difficile per una serie di vicissitudini che l'hanno portato sulla strada ...

Ciao Darwin - orrore sul concorrente rimasto Paralizzato : 'Cosa gli dicevano mentre stava andando in ospedale' : L'orrore a Ciao Darwin , mentre Gabriele Marchetti lottava in terapia intensiva. Il concorrente rimasto paralizzato durante la registrazione del Genodrome nella puntata che andrà regolarmente in onda ...