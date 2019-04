La beta PC di Halo | The Master Chief Collection è stata posticipata

eurogamer

(Di martedì 30 aprile 2019): Theper PC avrebbe dovuto ricevere unaquesto mese, ma il community director, Brian Jarrard, ha confermato in un recente tweet che questa fase, riporta Gamingbolt.Jarrard, riprendendo l'annuncio iniziale, ha ammesso: "Ehi, questo progetto è complesso, e essere trasparenti significa che a volte le cose cambiano rispetto a quello che originariamente speravamo." Sembra che i primi test pubblici siano "più lontano di quanto originariamente pensavamo". Jarrard ha comunque promesso che arriveranno presto altre informazioni in merito.Infatti, in un successivo tweet, ha reso noto che un post con nuove informazioni dovrebbe essere pubblicato nella giornata di oggi, 30 aprile. Per lo meno dovremmo ricevere un aggiornamento sullo stato attuale dellaPC. Considerando il numero di problemi con cui èlanciata la versione Xbox ...

