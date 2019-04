Decreto aggiornamento Gae | continua l' esclusione dei diplomati magistrali

Ultim’ora : Bussetti ha firmato il Decreto di aggiornamento delle GaE : È partita stasera, con la firma del ministro Bussetti, la procedura per l’aggiornamento delle Gae. Dal 26 aprile al 16 maggio sarà possibile presentare le domande su Istanze on line. Confermate tutte le anticipazioni della vigilia che riassumiamo di seguito sinteticamente. possibilità di trasferirsi in province in cui le graduatorie sono già vuote possibilità di reinserimento per i docenti depennati per non aver presentato domanda di ...

Precariato : Decreto aggiornamento GaE - pronti ricorsi Anief : E' previsto un nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e nuovi concorsi per più di 60 mila nuovi insegnanti. Teleborsa ha incontrato e intervistato Marcello Pacifico, Presidente nazionale ...

Scuola - OK CSPI su bozza Decreto aggiornamento GaE ma necessita fase transitoria per precari storici : Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come ampiamente prevedibile, ha espresso parere favorevole in merito alla bozza del decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2019/2021. Tuttavia, il CSPI ha evidenziato la necessità di attuare una fase transitoria per stabilizzare i precari ‘storici’ che possiedono più di 36 mesi di servizio. CSPI, parere favorevole su bozza ...

Scuola : Anief - Decreto aggiornamento GaE è questione di giorni : Roma, 18 apr. (Labitalia) - "Dopo cinque anni di attesa, la pubblicazione del decreto Miur di aggio[...]