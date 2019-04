App di incontri | ce n’è per tutti i gusti pure per chi odia di più Ma io preferisco il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2019) “Meglio soli che male accompagnati” recita il detto popolare. Sicuramente ne traggono giovamento le tantissime app che negli ultimi anni stanno avendo molto successo, facendo leva sulla “singletudine”. In primis chiediamoci se il termine “single” sia ancora di moda. Secondo l’autorevole enciclopedia Treccani si definiscono così coloro che non sono sposati o che comunque vivono soli, senza un legame sentimentale, perlopiù per libera scelta. A mio avviso il termine inizia ad essere un po’ antico e dovrebbe essere sostituito con “libera” o “libero”.Interessanti i dati dell’Istat relativi al 2016, che già tre anni fa vedevano aumentare le famiglie composte da una sola persona (dal 20,5% al 31,6%). Chissà come andranno le cose negli anni a seguire? Negli Stati Uniti, pensate, il numero delle persone che vive senza un partner è salito del 42% secondo un ...

