Ezio Bosso debutta all' Arena di Verona

A Verona più che Domingo o Netrebko la vera stella è l'indomabile Ezio Bosso : Star della musica, icone del bel canto, nuove promesse e c'è pure un asso nella manica. Il festival dell'Arena di Verona, nell'era del sovrintendente Cecilia Gasdia, si, l'italico soprano tra i più ...

Arena di Verona - Ezio Bosso dirige i Carmina Burana : L'11 agosto 2019 tornano all'Arena di Verona i Carmina Burana di Carl Orff, un affresco musicale di poesia medievale, già ascoltato nel 2014 e 2015. La novità quest'anno sarà la dirEzione di Ezio Bosso, al suo debutto in Arena. I 24 brani musicati da Orff, prevalentemente in latino, alcuni in alto tedesco antico e uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell XI e XII secolo ritrovati nel monastero bavarese di ...

Ezio Bosso : protagonista al Flowers Festival

Ezio Bosso : “Prove Aperte” a Milano con la Stradivari Festival Chamber Orchestra : Ezio Bosso è stato il primo direttore ad aprire tutte le prove d’Orchestra sin dalla prima lettura e le sue “prove aperte” sono presto diventate un modello apprezzatissimo dal pubblico grazie all’importante sforzo divulgativo che il compositore profonde in esse e al rapporto unico che si crea tra Orchestra, podio e pubblico in sala: prove aperte sempre sold out ovunque, dal Comunale di Bologna al Teatro Regio di Torino, così ...

Alba Parietti : tutta la verità sul presunto flirt con Ezio Bosso : Alba Parietti rompe il silenzio sul presunto flirt con Ezio Bosso. Da qualche tempo infatti circolano numerosi gossip secondo cui l’opinionista dell’Isola sarebbe innamorata del pianista. I pettegolezzi erano iniziati quando la showgirl aveva svelato di essere stata sul punto di lasciare tutto per amore di un uomo. “Tutti credono che io ami troppo me stessa – aveva detto in un’intervista a Oggi -, ma la verità è che ...

Alba Parietti sul flirt con Ezio Bosso : "Uno così puoi solo amarlo alla follia" : Lo scorso febbraio, intervistata dal settimanale Oggi , Alba Parietti stupì i lettori con una confessione inaspettata : due anni fa avrebbe lasciato tutto, lavoro compreso, pur di stare accanto a uno '...

Alba Parietti : "Venero Ezio Bosso - ma non dico se ho avuto una storia con lui" : Alba Parietti è tornata a parlare del rapporto che la lega a Ezio Bosso, il pianista, compositore e direttore d'orchestra affetto da sclerosi laterale amiotrofica. La showgirl, intervenendo a I lunatici su Radio 2, ha risposto così quando le è stato chiesto se c'è stata davvero stata una storia con lui:Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una ...

Ezio Bosso in concerto al Conservatorio di Milano : "Mi sento piccolo davanti alla musica" : Milano, 22 marzo 2019 - «Per me sono album, come quelli di fotografie», spiegava ieri Ezio Bosso in redazione al Giorno parlando di "The Roots, A Tale Sonata,", lavoro di "radici" e quindi omaggio ...