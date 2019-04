Gilet Gialli, disordini a Strasburgo

TgLa7 : #Gilet gialli: tv, diversi feriti a Strasburgo. Cariche polizia, manifestanti respinti davanti a istituzioni Ue - fattoquotidiano : Francia, continua la mobilitazione dei gilet gialli: “Diversi feriti a Strasburgo, arrestate almeno tre persone” - RaiNews : #Francia, #GiletGialli di nuovo in piazza dopo gli annunci di Macron. Disordini a #Strasburgo, un ferito ?… -

Due giorni dopo gli annunci di Macron percepiti come "blabla" senza impatto sulla vita quotidiana, i '' tornano in piazza per il XXIV Atto della protesta., centro della protesta, diverse persone sono rimaste ferite. Al corteo è stato impedito di entrare in alcune zone del centro storico e nei dintorni delle Istituzioni Europee. Nella sede dell'Europarlamento la polizia ha lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti che cercavano di avvicinarsi. 5 gli arresti.(Di sabato 27 aprile 2019)