TelevideoRai101 : Collocati 6mld Bot,tasso resta negativo -

Tassi in lieve rialzo per i Bot semestrali. Il ministero dell'Economia ha collocato tutti i 6 miliardi di Bot a sei mesi offerti in asta. Il rendimento medio è stato pari a -0,028%, 3 punti base in più rispetto al collocamento di marzo. La domanda ha superato gli 11 miliardi di euro con rapporto di copertura pari a 1,89.(Di venerdì 26 aprile 2019)