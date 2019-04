Agenzia_Ansa : Militanti di #ForzaNuova denunciati per aggressione a #Milano - TelevideoRai101 : Aggressione,denunciati attivisti destra - juventinaleuca7 : RT @Agenzia_Ansa: Militanti di #ForzaNuova denunciati per aggressione a #Milano -

Cinque militanti di Forza Nuova sono statipere rapina in seguito a indagini su un pestaggio avvenuto a Milano il 29 marzo scorso. Secondo l'accusa, un passante sarebbe stato insultato e picchiato mentre glistavano affiggendo manifesti politici, in via Strambio. All'uomo, che ha avuto una prognosi di 7 giorni, è stato rubato anche il cellulare. Nei loro confronti la polizia ha eseguito un decreto di perquisizione.(Di venerdì 26 aprile 2019)