Anpi a Roma:populismo viene dal passato

A Milano la Brigata Ebraica sfila nella manifestazione del #25aprile, per la libertà e la Liberazione - #Liberazione #25aprile, sfila il corteo #Anpi a #Roma - 25 aprile, De Sanctis (Anpi Roma):'Raccolte firme per mettere fuori legge partiti neofascisti'

Manifestazione dell',a, per il 25 Aprile."E' stato il corteo più grande degli ultimi anni. Ce n'era bisogno. Grazie ai partigiani", ha detto il presidentedi, De Sanctis. "A chi trova scuse per non festeggiare diciamo che è vergognoso.I geni delsono nei dittatori del" ha aggiunto. Salita sul palco, a Porta S.Paolo,la sindaca Raggi è stata accolta da applausi,ma anche da qualche contestazione."Non si banalizzi questa celebrazione,non è una consuetudine. Continui un'azione di resistenza".(Di giovedì 25 aprile 2019)