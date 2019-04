TelevideoRai101 : Calcio, anticipo Parma-Milan 1-1 - Sportflash24 : #Calcio #SerieA 33^ giornata 20 apr.2019: anticipo #ParmaMilan 1-1 (ris. finale). Marcatori: 24' st #Castillejo (M)… - TICblog : #Radio1 LIVE: Parte Sabato Sport - Calcio - Serie A - Anticipo PARMA-MILAN -

Ilblocca ilsull'1-1 Inizio gara a viso aperto con folate offensive da ambo le parti. Al 13'Donnarumma esce a valanga su un insidioso Ceravolo.Ilci prova anche con Kucka (spendida rovesciata) e Barillà. Si va al riposo a reti inviolate.Gattuso inserisce Castillejo e viene premiato da un gol di testa dello spagnolo al 69'.Al 76'palo delcon Siligardi. I ducali non si arrendono e all'87' Alves pareggia con una splendida punizione a giro.Punto prezioso per il, battuta d'arresto per il.(Di sabato 20 aprile 2019)