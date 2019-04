SCUOLA Apprendimento e servizio | il filo doppio che la lega al mondo

SCUOLA - voti migliori se gli alunni studiano in mezzo al verde. Lo studio : “Alberi e piante aiutano l’apprendimento” : Se nella Scuola o nelle immediate vicinanze ci sono alberi e piante gli studenti hanno voti migliori. Ad annunciare questa scoperta è Pier Mannuccio Mannucci, professore emerito di medicina interna all’Università degli Studi di Milano. La notizia è emersa nel corso del seminario internazionale “RespiraMi 3: Air Pollution and our Health” organizzato dalla fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e dalla fondazione internazionale ...