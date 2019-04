Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tony Cairoli cala il tris e prova a spianare la strada verso il decimo titolo : Tony Cairoli aggiunge un altro mattoncino fondamentale nel suo Mondiale MXGP 2019 e, passo dopo passo, continua a rinforzare il suo grande sogno: vincere il decimo titolo iridato della sua leggendaria carriera. Il fuoriclasse siciliano prosegue spedito nel suo inizio di campionato da sogno. Dopo la vittoria (con doppietta) in Argentina, il successo in Gran Bretagna della scorso settimana, ieri è arrivata la seconda doppietta, a Valkenswaard, per ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +19 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - Risultato MXGP GP Olanda 2019 : TONY CAIROLI IMPERATORE. Show stellare a Valkenswaard - vince gara-2 e firma la doppietta : allungo mondiale : Infinito TONY CAIROLI! Il nove volte campione del mondo vince anche il Gran Premio di Olanda 2019 della MXGP e fa tre su tre in questa stagione nella quale sta letteralmente dominando la scesa. A Valkenswaard il siciliano non lascia scampo ai rivali, centra il successo numero 88 della sua straordinaria carriera ed allunga anche in classifica generale mettendo 22 punti su Tim Gajser. Dopo il successo ottenuto in Gara-1 TONY CAIROLI fa il bis ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Tony Cairoli concede il bis a Matterley Basin ma Tim Gajser sarà un avversario temibile : E anche il secondo round del Mondiale 2019 della classe MXGP del Motocross è andato in archivio. A Matterley Basin (Gran Bretagna), nel cuore del bellissimo South Downs National Park, lì dove gli appassionati possono godere di una vista senza eguali, Antonio Cairoli ha concesso il bis, conquistando il secondo successo stagionale in altrettanti GP disputati. Con tre vittorie su quattro manche, il siciliano ha iniziato con il piglio giusto la ...

Mondiale di Motocross C'è anche Lesiardo : Oggi in Inghilterra parte il Mondiale di Morgan Lesiardo, di Cantù, 20 anni. Ha saltato la prima prova in Argentina. Correrà con una Ktm del team Racestore MaxBart, che poi sarebbe Max Bartolini, ex ...