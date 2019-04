L’Oroscopo di Alysea – Aprile 2019

informati24

(Di lunedì 1 aprile 2019)didi” nasce dall’idea di divulgare un messaggio a voi che state leggendo. Nasce dall’Amore interiore che provo per l’Universo e verso tutti voi che state vivendo in questo tempo. Nasce dal sogno di un Mondo in cui a regnare sia una meravigliosa atmosfera. Viviamo in un Mondo che a volte ci pone davanti degli ostacoli da superare ed è vero che non sempre è facile mantenere il buon umore ma a volte basta una parola o un gesto d’affetto a rendere tutto più bello. Non dobbiamo mai smettere di vedere il lato positivo di ogni situazione. Spostiamo la nostra attenzione verso i doni che la vita ci offre ogni momento della nostra esistenza e non dimenticate mai di essere grati all’Universo perché attraverso la Gratitudine miglioriamo il Mondo. Estrarrò una carta per ogni Segno Zodiacale e scriverò il messaggio che essa porta con sé. Per chi si pone domande ...