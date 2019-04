Kingdom Hearts III è troppo facile? Square Enix spiega il perchè

Kingdom Hearts : The Story So Far è ufficialmente disponibile ed è una collection davvero molto interessante : Rivivi nove fantastici capitoli della serie Kingdom Hearts con Kingdom Hearts: The Story So Far, disponibile da oggi in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. Ecco il comunicato ufficiale dedicato a questa interessantissima collection.In Kingdom Hearts: The Story So Far, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l'invasione degli Heartless che ...

Kingdom Hearts –The Story So Far disponibile da oggi : Rivivi nove fantastici capitoli della serie KINGDOM HEARTS con KINGDOM HEARTS –The Story So Far–, disponibile da oggi in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. In KINGDOM HEARTS –The Story So Far–, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l’invasione degli Heartless che minacciano il loro ...

Volete Kingdom Hearts 3 più difficile? L’uscita della Modalità Critica vi farà felici : Il debutto sul mercato di Kingdom Hearts 3 ha segnato un momento epocale non solo per i tanti fan della saga di Square Enix e Disney, ma anche per l'intero scenario videoludico. L'action RPG era infatti in sviluppo da più di dieci anni, atteso da Critica e pubblico come la massima espressione delle avventure con protagonisti Sora, Paperino e Pippo. Certo, il risultato finale non è perfetto - vi spieghiamo perché nella nostra coloratissima ...

Recensione Kingdom Hearts 3 - la fine di un’attesa infinita : Alla fine è successo, Kingdom Hearts 3 ha visto la luce degli scaffali. Sono trascorsi ormai quattordici anni da quando l'ultimo capitolo della saga (almeno per quanto concerne la numerazione ufficiale, ndr) si è palesato al cospetto dei giocatori, e la voglia dei fan di procedere nell'esplorazione della storia era ovviamente tanta. Tra tanti rumor, indiscrezioni e potenziale deriva vaporware della produzione (Half Life 3 insegna, ndr) il ...

Perché gli universi Marvel e Star Wars non sono presenti in Kingdom Hearts? Ce lo spiega Tetsuya Nomura : Con Kingdom Hearts 3, Square Enix ha ampliato i mondi Disney aggiungendo proprietà Pixar al mix. E ora con i classici Disney e Pixar entrambi rappresentati, i fan si Staranno chiedendo quando si presenteranno alcune altre grandi IP Disney, come Marvel e Star Wars.Come riporta Comicbook, il director di Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, amerebbe espandersi in questi universi, ma non è così semplice come sembraIn un'intervista nel libro Ultimania di ...

Kingdom Hearts III : Come sbloccare il Keyblade Tono Classico : Dopo avervi illustrato Come sbloccare il Keyblade di Ratatouille in Kingdom Hearts III, vogliamo parlarvi di Come sbloccare il Keyblade Tono Classico che potete ammirare di seguito, un regalo pensato per i giocatori più pazienti. Come sbloccare il Keyblade Tono Classico in Kingdom Hearts III A differenza dei Keyblade tradizionali che sbloccherete nei mondi che esplorerete con l’avanzamento della storia, vi sono alcuni Keyblade che ...

Un nuovo video in stop motion mostra il mondo di Kingdom Hearts 3 ispirato a Toy Story : Kingdom Hearts 3 è disponibile da qualche tempo su PlayStation 4 e Xbox One, ma Square Enix ha deciso di regalare ai fan qualcosa di piuttosto inatteso.Infatti, come riporta Dualshockers, la compagnia ha condiviso un nuovo filmato per il nuovo capitolo dell'amata serie. Ma cosa ha di particolare? Ebbene, si tratta di un video della durata di circa due minuti interamente in stop motion.Il filmato mostra il mondo di Kingdom Hearts 3 ispirato a Toy ...

Kingdom Hearts III : Come sbloccare la Gummi Ship più potente e veloce del gioco : Proseguiamo con le Guide su Kingdom Hearts III con “Come sbloccare la Gummi Ship più potente e veloce del gioco“, placcata in oro massiccio, con la quale potrete annientare ogni nemico vi capiti a tiro durante le esplorazioni spaziali, ed ottenere più facilmente e velocemente l’obiettivo o trofeo riguardante il ritrovamento di 20 tesori unici. Come sbloccare la Gummi Ship più potente e veloce in ...

Kingdom Hearts III : Come sbloccare il Keyblade di Ratatouille : A distanza di oltre un mese circa dal lancio di Kingdom Hearts III, torniamo a parlare del titolo condividendo con voi una Guida che potrebbe tornarvi utile per sbloccare il Keyblade di Ratatouille. Kingdom Hearts III: Come ottenere il Keyblade di Ratatouille Ebbene si, oltre ai Keyblade che sbloccate per il completamento di ogni mondo e l’Ultimate Keyblade che potete forgiare presso il negozio una volta raccolti i materiali ...

Tutti i capitoli di Kingdom Hearts in un unico gioco : Kingdom Hearts The Story So Far esce in Italia : L'uscita di Kingdom Hearts 3 lo scorso gennaio - e quella, solo in USA, di Kingdom Hearts The Story So Far - ha segnato un momento epocale per il gaming moderno. Erano più di dieci anni che i fan della saga ruolistica attendevano il terzo capitolo principale, ora finalmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Come è già accaduto per i suoi illustri predecessori, anche l'ultima avventura di Sora, Paperino e Pippo mixa in un'unica ...

La collection Kingdom Hearts - The Story So Far - è in arrivo in Europa per PS4 : Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato oggi che Kingdom Hearts - The Story So Far - sarà disponibile in tutta Europa dal 29 marzo 2019 e includerà nove fantastici capitoli della serie di Kingdom Hearts in una sola collection. In Kingdom Hearts - The Story So Far -, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e i loro amici mentre cercano di fermare l'invasione degli Heartless che minacciano il loro ...

Kingdom Hearts – The Story so Far arriva il 29 Marzo su PS4 : Square Enix e Disney hanno annunciato che Kingdom Hearts –The Story So Far– sarà disponibile in tutta Europa dal 29 Marzo 2019 e includerà nove fantastici capitoli della serie di Kingdom Hearts in una sola collection. In Kingdom Hearts –The Story So Far–, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l’invasione degli ...

Kingdom Hearts VR Experience è disponibile gratuitamente per PlayStation VR : Kingdom Hearts VR Experience è attualmente disponibile gratuitamente per PlayStation VR. Il lancio del gioco era inizialmente previsto per il 2018, ma a seguito di ritardi l'uscita è slittata trascinando l'attesa fino ad oggi. I giocatori in possesso di un PlayStation VR possono dunque provare ora in prima persona la nuova esperienza ambientata nel mondo di Kingdom Hearts, disponibile gratis, scaricando il gioco dal PlayStation ...

Kingdom Hearts III : la nuova avventura di Sora - Paperino e Pluto è un tuffo nei mondi Disney tra musiche memorabili ed una trama tutt’altro che semplice : Kingdom Hearts III è forse uno dei titoli che più ha fatto soffrire gli appassionati negli ultimi anni, arrivando in questo inizio 2019 sull’attuale generazione di console e vedendo Square Enix provare a soddisfare il sogno dei fan della saga. Sora, Paperino e Pippo – i protagonisti della saga – affrontano un nuovo viaggio, che li vede attraversare molti mondi Disney nella speranza di vedere il primo dei tre, ...