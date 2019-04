Gomorra 4 verso lo scontro tra Enzo e Valerio firmato da Marco d’Amore?

optimaitalia

(Di lunedì 1 aprile 2019)I primi due episodi di4 hanno regalato al pubblico "tanto" Genny Savastano e poco altro ma presto le cose cambieranno e sarà a loro che il pubblico capirà dove andranno a finire gli altri personaggi della serie.ha già sottolineato il fatto che non si perdona quello che è successo con Ciro e che non starà fermo ad aspettare il perdono di Genny perché è solo la pace quella che vuole adesso. Mentre la perdita del suo mentore lo ha messo letteralmente in crisi, dall'altra parte sembra essere pronto ad affidarsi all'amico e sociotanto da scegliere insieme a lui di tirarsi fuori da ogni conflitto. D'ora in poi il centro di Napoli "sarà la Svizzera" e quindi non si schiererà a favore di nessuno in una nuova guerra.L'idea sembra star bene anche ache in un incontro con i Capaccio ha ribadito il fatto che lui edsono amici e fratelli e che mai ...

