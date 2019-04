Dimmi che sangue hai e ti preparo da mangiare | la dieta dei gruppi sanguigni fa il sold

Food delivery in pausa pranzo : Dimmi che lavoro fai - ti dirò che cosa ordini : C'è chi in pausa pranzo sente la necessità di evadere dall'ufficio almeno per un'oretta, magari per spostarsi al bar o in una trattoria del circondario. Ma c'è anche chi è un fedele frequentatore della mensa aziendale, e chi preferisce portare tutto quanto da casa e fare affidamento alla classica «schiscetta». E poi ci sono loro, quelli che preferiscono scegliere di giorno in giorno che cosa mangiare e vederselo recapitare direttamente alla ...

Gli italiani e il cibo : Dimmi che lavoro fai e ti dirò cosa mangi… : Torniamo a parlarvi dell'Osservatorio sul cibo a Domicilio dedicato al mondo del lavoro e alle professioni per svelare le nuove tendenze del food delivery degli italiani al lavoro. Il 72% ordina il pranzo a domicilio dal proprio impiego e il 25% lo fa la sera per la cena che sta diventando un nuovo trend tra i professionisti per gustare i cibi preferiti durante riunioni o quando si allunga l'orario sul posto di lavoro. Tutti i settori ...

Dimmi che gatto hai e ti dirò chi sei : (foto: Liam McBurney/Pa Images/ Getty Images) Il vostro gatto è come un figlio? Secondo un nuovo studio apparso su Plos One potrebbe non essere molto lontano dalla verità. Sembra infatti che, proprio come per i bambini, l'indole e la salute fisica dei mici vengano influenzate dal carattere dei genitori. Pardon, proprietari. Un legame fisico Lauren Frinka e i suoi colleghi della Nottingham Trent University hanno condotto uno studio su oltre ...

Carnevale - la sessuologa : "Dimmi che maschera indossi e ti dirò quali sono le tue fantasie proibite" : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma "Genetica Oggi" condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. "In Italia abbiamo una grande tradizione, molto antica, riguardante il Carnevale – ha affermato la Dott.ssa Spina-. Il gioco del cambio di ruolo, di identità, nella sessualità funziona sempre perché è un modo soft per rompere gli schemi, per rompere la routine, per provare qualcosa di diverso dal solito per ...

Dimmi che cosa mangi e ti dirò di che umore sei : Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia', con il dottor Pier Luigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell'Alimentazione, e il 'turista per caso' Patrizio Roversi.