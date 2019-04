Aemilia | dalla ‘ndrangheta allo Stato | in Emilia confiscati più di 500 beni Ci sono

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2019) Tra confische di primo grado e definitive, il processoriconsegnae alla comunità scippataun immenso patrimonio dimobili e immobili.più di 500, tra società di capitali, ville, appartamenti e capannoni, terreni agricoli, auto, moto, camion e macchine operatrici per l’edilizia. I dati dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Gestione deici dicono che a marzo 2019 inRomagna icomplessivi sequestrati o723 su un patrimonio che a livello nazionale sfiora le 20mila unità, metà delle quali recuperate nelle tre regioni storiche di insediamento delle mafie: Sicilia, Campania e Calabria. Ne consegue che due terzi delle società e degli immobili prima in mano alla cosca Grande Aracri/Sarcone, ed oggitra Rimini e Piacenza, arrivano dal processoI rami prevalenti di attività societarie ...

