Vucinic | ' Abbiamo pagato i troppi errori in fase difensiva'

(Di domenica 31 marzo 2019) Non riesce a conquistare il successo sul parquet della Vitrifrigo Arena la Sidigas Avellino, che cede nel finale di partita alla VL Pesaro per 91-89. Queste le considerazioni di coach Nenad...

