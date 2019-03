Sebastian Vettel F1 GP Bahrein 2019 | “Gara difficile | non avevo il ritmo per vincere Ho

VIDEO Clamoroso errore di Sebastian Vettel nel GP Bahrein F1 : testacoda e rompe l’ala - addio podio : Sebastian Vettel ha commesso un gravissimo errore durante il GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale F1. Il tedesco, dopo aver subito il sorpasso in pista di Charles Leclerc e da Lewis Hamilton si trovava in lotta con Valtteri Bottas per la terza posizione. Durante il corpo a corpo con il finlandese si è clamorosamente girato, un testa a testa incredibile e immotivato a cui successivamente è seguita la rottura dell’ala anteriore. Il ...

F1 - Romain Grosjean penalizzato di 3 posizioni in Bahrein attacca Sebastian Vettel : “Ha fatto un casino nel corso delle qualifiche” : Non sono mancate le discussioni e le polemiche al termine delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale di Formula Uno 2019. Sebastian Vettel (secondo nel time-attack alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc), come è noto, era finito sotto investigazione per aver rallentato altre vetture nel corso del Q1. Il teutonico, convocato dai commissari, ha chiarito che la propria andatura fosse dovuta ad uno spiattellamento ...

F1 - GP Bahrein 2019 : Sebastian Vettel sotto investigazione per un giro di rientro troppo lento in Q1. Il tedesco però non sanzionato e secondo posto salvo : Un brivido è corso lungo la schiena dei tifosi della Ferrari poco dopo le qualifiche del GP del Bahrein, che hanno premiato il Cavallino Rampante con la pole del monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione del tedesco Sebastian Vettel. Come rivelato da autosport.com, Vettel è stato convocato dal collegio dei commissari sportivi in quanto nel corso della Q1 ha guidato la sua SF90 troppo lentamente nel giro di rientro ai box. L’articolo ...

Sebastian Vettel F1 - GP Bahrein 2019 : “Una giornata importante per la Ferrari anche se io non posso essere contento per me” : E’ secondo dietro al compagno di squadra Charles Leclerc il tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, è stato costretto ad inchinarsi al cospetto del velocissimo monegasco, non potendo sfruttare due set di gomme morbide nel Q3, per via di una gestione non ottimale degli stint precedenti del time-attack. Il teutonico, quindi, ha cercato ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Situazione migliore rispetto all’Australia - ma non è ancora abbastanza” : Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP del Bahrein di F1. Il tedesco della Ferrari parla così ai microfoni di Sky Sport a fine giornata: “Domani potremo essere più vicini alle Mercedes e metterli sotto pressione. Non so cosa attendermi, ma sono certo che le Mercedes saranno molto forti in qualifica. Inoltre non dobbiamo sottovalutare le Red Bull che hanno dimostrato una grande velocità in curva oggi“. VIDEO ...

F1 - Risultato FP2 GP Bahrein 2019 : la Ferrari si conferma! Sebastian Vettel precede di un soffio Leclerc - staccate le Mercedes : Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2019 di F1 decisamente incoraggiante, la Ferrari si conferma anche nella seconda e ribadisce che, a quanto pare, la parentesi di Melbourne sembra ormai definitivamente messa alle spalle. Se nella FP1 era Risultato Charles Leclerc il più veloce, con il calare della sera di Sakhir, invece, è stato Sebastian Vettel a far segnare il miglior crono con un ottimo 1:28.846 con gomma ...

F1 - Vettel risponde a Helmut Marko - che affondo di Sebastian : la rivelazione del ferrarista è esilarante : Sebastian Vettel risponde alle affermazioni di Helmut Marko sui problemi riscontrati dalla Ferrari a Melbourne: le parole del tedesco sono esilaranti Sul circuito di Al Sakhir è tutto pronto per il Gp ...

Sebastian Vettel F1 - GP Bahrein 2019 : “Abbiamo imparato la lezione e confidiamo di essere pronti per questo weekend” : Sebastian Vettel dà il via al suo weekend del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno con le idee chiare ma, soprattutto, con i piedi ben saldi al terreno. Il quattro volte campione del mondo, infatti, dopo l’esordio grigio del Gran Premio di Australia, non vuole sbilanciarsi troppo in vista della gara di Sakhir, ma preferisce puntare sulla concretezza dopo i guai alla propria SF90. “Sicuramente dopo Melbourne abbiamo fatto ...

F1 - Sebastian Vettel : “In Bahrein incognita qualifiche”. Leclerc : “Voglio un bel risultato” : Dopo essere rimasti ai piedi del podio a Melbourne, rispettivamente in quarta e quinta posizione, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sperano che la Ferrari possa riscattarsi nel secondo appuntamento stagionale, in programma nel prossimo fine settimana in Bahrein. I due piloti della Rossa hanno parlato a “La Gazzetta dello Sport“. Il pilota tedesco ha spiegato le difficoltà del circuito: “Il Bahrain come difficoltà è normale, ...

F1 - Sebastian Vettel ha paura di Charles Leclerc : “Mi metterà pressione”. Mattia Binotto : “È un uomo squadra” : La Ferrari ha deluso durante il GP d’Australia che è andato in scena lo scorso fine settimana, le Rosse si erano presentate a Melbourne dopo aver incantato durante i Test invernali e si aspettavano un grandissimo risultato ma purtroppo la realtà è stata differente: quarto e quinto posto con le due vetture, ben distanti dalle Mercedes e anche dalla Red Bull di Max Verstappen. Sebastian Vettel ha concluso ai piedi del podio, appena davanti a ...

F1 - Sebastian Vettel è convinto : “La Ferrari saprà reagire in Bahrein” : Inutile negarlo, è stato un duro colpo per la Ferrari il primo GP del Mondiale 2019 di F1 a Melbourne (Australia). Le aspettative erano piuttosto alte dopo i test tenutisi a Barcellona (Spagna): la monoposto si era dimostrata ben bilanciata e la consistenza era stata confortante. Tutti aspetti che all’Albert Park non si sono visti. I motivi di questa debacle non sono noti a noi comuni mortali anche se un’idea ognuno è libero di ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel abulico ed impalpabile. E Leclerc non lo attacca per ordini di scuderia : “Il team mi ha detto che le posizioni erano state congelate dopo che alla radio avevo chiesto come comportarmi. Lo posso accettare visto che non cambiava molto“. Sono queste le parole di Charles Leclerc, al termine del primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno, in Australia. Un vera “Caporetto” per la Ferrari, lontana anni luce dai rivali della Mercedes e fuori dal podio, visto il quinto posto del monegasco e il quarto di ...