Formula 1 – Vettel sportivo ma non troppo | la sincerità di Seb in Bahrain | “Leclerc?

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Sebastiane la sincera ammissione dopo le qualifiche del Gp del: le parole del tedesco della Ferrari dopo il secondo posto di Al Sakhir Un sabato strepitoso ieri sul circuito Al Sakhir per la Ferrari: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole position, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Sebastian. Qualifiche soddisfacenti ma nonper il tedesco della Ferrari in: il team ha mandato in pista il pilota in un momento sbagliato,ha dunque incontrato traffico e non è riuscito a dare il 100% anche se in conferenza stampa ha ammesso che anche con un giro perfetto sarebbe stato impossibile battere Leclerc.LaPresseIl tedesco del team del Cavallino si è congratulato col suo compagno di squadra, ma è stato sincero fino in fondo: “siamo tutti e due in prima fila, l’obiettivo per la Ferrari è fare doppietta e ...

Agenzia_Ansa : #F1: in Bahrain dominio #Ferrari in qualifica, prima pole per #Leclerc che precede Vettel. Hamilton terzo davanti a… - SkySportF1 : ?? Il venerdì in #Bahrain è della #Ferrari ?? Vettel è il più veloce nelle FP2 ?? I tempi: - Gazzetta_it : Bahrain, favolosa Ferrari: prima pole in carriera per #Leclerc! Vettel è 2° davanti alle Mercedes #F1… -