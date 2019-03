Mi hanno devastato, ho passato notti terrificanti! Paolo Brosio crolla e piange dalla Toffanin

Poi le lacrime, che gli hanno riempito gli occhi dopo aver visto una foto di Eva, la figlia che ha adottato anni fa in Bosnia: "È una bimba bosniaca, orfana dei genitori, che io ho adottato a distanza e che sento come se fosse davvero mia figlia. All’Isola, ogni sera, pregavo per lei e per mia mamma, che si sente ormai sua nonna - rivela -. Ricordo ancora quando, a Medjugorje, la ritrovai a pregare accanto a me: da allora l’ho considerata mia figlia. Oggi è una ragazza adulta e aiuta tanti bambini che si trovano in situazioni analoghe", ha concluso Brosio.