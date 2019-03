Sandro Mayer | malattia e causa della morte | cosa è successo?

‘Ballando’ si apre nel ricordo di Sandro Mayer - Milly Carlucci si commuove : “Il suo ruolo non ci sarà” : La conduttrice ha iniziato la diretta televisiva ricordando il “commentatore a bordo campo” dello show scomparso a novembre...

Ballando con le Stelle 2019 : staffetta di personaggi noti per “sostituire” Sandro Mayer. Si inizia da Alberto Matano : Alberto Matano Mancano soltanto due giorni all’inizio della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Una nuova stagione segnata dall’assenza di Sandro Mayer, scomparso pochi mesi fa. La scelta della produzione è stata quella di non sostituire il giornalista a bordo campo con una presenza fissa. A partire dall’anno scorso, Mayer era stato chiamato ad ...

Sandro Mayer - la figlia Isabella in lacrime : 'Un anno fa era a Ballando' : ' Non avrei mai immaginato un anno fa, quando c'era Ballando con le Stelle, di essere qui oggi a parlare di lui che non c'è più: mi rattrista tantissimo. Non è facile vedere le sue immagini in ...

