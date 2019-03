Ricky Martin | quanto sono cresciuti i figli! Ecco Matteo e Valentino

Ricky Martin : età - altezza - peso - marito e figli : Ricky Martin è uno dei cantanti più amati e conosciuti al mondo, con i suoi successi ha fatto cantare e ballare milioni di persone. Nome d’arte di Enrique Martín Morales, è un cantante portoricano, tra i massimi esponenti mondiali del pop latino. Nel 1982 tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma viene scartato perché ritenuto troppo giovane e troppo basso. Ci riprova due anni dopo e viene preso. Recita in due ...

Anticipazioni Amici - oggi il serale : al via un'edizione internazionale con Ricky Martin : Cresce l'attesa per la prima puntata di Amici, che Canale 5 trasmetterà oggi 30 marzo in prima serata a partire dalle ore 21:10 circa. Maria De Filippi condurrà la diciottesima edizione del suo talent show che in passato ha segnato l'esordio nel panorama musicale italiano di ex allievi del calibro di Emma Marrone, Alessandra Celentano, Irama e molti altri. Tante le novità previste per un'edizione che avrà un carattere decisamente internazionale, ...

Ciao Darwin - Povia attacca Ricky Martin : "No all'utero in affitto!" : La nuova puntata andata in onda lo scorso venerdì sera può dirsi all'insegna dei colpi di scena; ebbene sì, il noto format condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin, è tornato a registrare dati di ascolto stellari, soprattutto grazie al parterre di ospiti d'eccezione, che ad oggi hanno vestito i panni di capisquadra. Nell'ultima sfida Darwiniana, si sono battute la squadra del Family Day e quella del Gay Pride, da un lato le ...

Amici 2019 - Ricky Martin nel ruolo di coach : 5 curiosità sul cantante di Livin’ la vida loca : Siete proprio sicuri di sapere tutto su Ricky Martin? Enrique Martín Morales, come si chiama all’anagrafe, è una star mondiale. E questo lo sappiamo. Da Livin’ la vida loca in poi, il suo nome è stato sui rotocalchi di tutto il mondo. E pure questo lo sappiamo. Tutti lo conoscono per la sua carriera di cantante, ma Ricky non ha mai nascosto la sua vita privata: nel 2010 ha fatto coming out e ha raccontato al mondo di aver adottato ...

