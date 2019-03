Pedofilia | Bergoglio | Dovere di denuncia

Pedofilia - il cardinale George Pell condannato a 6 anni : 'Abusi umilianti'. Una macchia sul pontificato di Bergoglio : Una nomina che il Papa aveva fatto appena un mese dopo la sua elezione al pontificato , chiamando poi Pell a Roma per affidargli il prestigioso incarico di prefetto della Segreteria per l'economia. La ...

Pedofilia - il cardinale George Pell condannato a 6 anni : “Abusi umilianti”. Una macchia sul pontificato di Bergoglio : Il cardinale George Pell è stato condannato a sei anni di carcere per Pedofilia . Nel giorno in cui ricorre il sesto anni versario di pontificato di Papa Francesco, il tribunale australiano ha pronunciato la sentenza nei confronti dell’ex prefetto della Segreteria per l’economia della Santa Sede. Il cardinale è stato ritenuto colpevole di abusi sessuali su due ragazzi, all’epoca di 12 e 13 anni , del coro della cattedrale di Saint Patrick a ...

Pedofilia - Bergoglio chiude il summit : “Ora serietà sugli abusi”. Ma non tutti i cardinali sono aperti alla tolleranza zero : “Se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà”. Lo ha affermato Papa Francesco nel discorso conclusivo del summit sulla Pedofilia tenutosi in Vaticano. Ma da Bergoglio è arrivato anche un durissimo attacco agli abusi in famiglia, statistiche alla mano: “La prima verità che emerge dai dati disponibili è che chi commette gli ...