Nessuno tocchi Gerusalemme

Test radiologici prima dell’autopsia. “Nessuno tocchi il corpo di Fadil” : Accertamenti radiologici per gli operatori che dovranno eseguire l’autopsia di Imane Fadil. La procura di Milano, guidata da Francesco Greco, ha disposto un protocollo precauzionale in previsione dell’esame autoptico della modella italo-marocchina, Teste chiave nel processo contro Silvio Berlusconi per le serate hot ad Arcore con la minorenne Ruby ...