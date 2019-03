Lino Banfi alla moglie Lucia | ‘Se non mi riconosci più? Nessun probema | ci ripresentiamo’

tvzap.kataweb

(Di sabato 30 marzo 2019) 56 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento sono tanti. Negli ultimi anni ladisoffre di Alzheimer e lui non la lascia mai sola. “Mianon sta benissimo, sente diil bisogno di avermi vicino ” racconta a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo del 30 marzo “ho rinunciato ad un film da protagonista che dovevo girare in Germania, pagatissimo, per stare vicino a miaperché non mi posso allontanare in questo periodo. Queste sono strane malattie, ogni tanto mi dice ‘e se io non ti riconoscoun giorno’ e io le rispondo ‘ci ripresentiamo un’altra volta’. Abbiamo sofferto insieme, costruito insieme la famiglia, perché non andare d’accordo tutta la vita?“.Un’unione iniziata quando erano pocoche bambini “Io avevo 15 anni ero appena uscito (cacciato via sarebbe ...

