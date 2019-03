Famiglia | Salvini i figli devono avere madre e padre

Famiglia - Conte bacchetta Salvini sulle adozioni : “Studi prima di parlare e fare confusione” : Salvini aveva criticato il Presidente del Consiglio sul tema delle adozioni, ma Conte ha replicato: "La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega, Lorenzo Fontana. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione".Continua a leggere

Lite sulla Famiglia - il premier contro Salvini 'I ministri studino prima di parlare. La delega sulle adozioni è di Fontana' : Una giornata incandescente nel rapporto tra Lega e 5Stelle. Uno scontro che va in scena tra Verona - dove Salvini interviene al controverso forum sulla famiglia - e Roma. Una tensione che chiama in ...

Lite sulla Famiglia - Salvini al Congresso 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Famiglia - Salvini : grande pericolo è subcultura islamica : Verona, 30 mar., askanews, - "Il grande pericolo del 2019 non è il congresso di Verona ma la subcultura islamica dove la donna vale meno di zero. A casa mia non c'è spazio ne cittadinanza per una ...

CONGRESSO Famiglia A VERONA/ Salvini 'La 194 non si tocca - sono qui nonostante tutto' : Salvini è arrivato al CONGRESSO della FAMIGLIA a VERONA. Il ministro dell'interno ha messo subito in chiaro le cose: "La legge 194 non si tocca"

Salvini al Congresso sulla Famiglia 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Ma attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Salvini : diritto Famiglia va modificato : 17.30 Salvini:diritto famiglia va modificato "Sono qua a sostenere la necessità dell'Italia di mettere al mondo dei figli, non per togliere diritti: non si tocca niente a nessuno.Non sono in discussione l'aborto,il divorzio:ognuno fa l'amore con chi vuole",ha detto Salvini al Congresso delle Famiglie,a ...

Salvini al Congresso sulla Famiglia 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5Stelle. Di Maio 'A Verona odio e ... : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Salvini al Congresso sulla Famiglia 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Di Maio 'A Verona i fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Salvini : diritto Famiglia va modificato : 17.30 "Sono qua a sostenere la necessità dell'Italia di mettere al mondo dei figli, non per togliere diritti: non si tocca niente a nessuno.Non sono in discussione l'aborto,il divorzio:ognuno fa l'amore con chi vuole",ha detto Salvini al Congresso delle Famiglie,a Verona. "Condivido ciò che ha detto il Papa,bado alla sostanza,non alla forma",ha aggiunto il ministro,annunciando di voler "modificare il diritto di famiglia"e di pensare a"una ...

Famiglia - Salvini : “L’Italia ha bisogno di figli - ma il diritto all’aborto non si tocca e ognuno può fare l’amore con chi vuole” : “Sono qua a sostenere col sorriso una giornata di festa, il diritto a essere madre, a essere papà e a essere nonni. La necessità dell’Italia di mettere al mondo dei figli“. Così Matteo Salvini, al suo arrivo al Congresso delle famiglie. “Siamo qua non per togliere i diritti, non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l’aborto o il divorzio, ognuno fa l’amore con chi vuole e va a cena con chi vuole ...

Famiglia : Salvini - a Verona per sostenere l'Italia che fa figli : "Sono qua a sostenere col sorriso una giornata di festa, il diritto a essere madre, a essere papà e a essere nonni. La necessità dell'Italia di mettere al mondo dei figli". Così Matteo Salvini, al suo arrivo al Congresso delle famiglie. "Siamo qua non per togliere i diritti: non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l'aborto, il divorzio: ognuno fa l'amore con chi vuole, va a cena con chi vuole". Salvini ha ...

Famiglia - Salvini a Verona 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Buffagni 'Perché i politici fanno fa megafono al Medioevo ' : Cronaca Verona, Forza Nuova al congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Congresso della Famiglia a Verona/ Atteso Salvini - spunta un corteo transfemminista : Congresso della famiglia, seconda giornata dell'evento di Verona: nelle prossime ore arriverà il ministro Salvini, Pd sul piede di guerra.