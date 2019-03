Corsa campestre | Cheptegei e Obiri campioni del mondo

Atletica – Festa del Cross - Crippa e Chiappinelli iscritti all’evento che assegna il titolo italiano di Corsa campestre : L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) si sposta nello splendido contesto di Venaria Reale con circa 2500 atleti attesi al via Sui prati del parco della Mandria, nel Torinese, si assegnano sette titoli italiani individuali al maschile alla Festa del Cross (sabato 9 e domenica 10 marzo) che mette in palio anche i titoli per società. L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) ...