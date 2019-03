Centro Studi Confindustria primo trimestre piatto

Crescita zero. Stime Centro Studi Confindustria - "Ipotecati i conti pubblici - saranno dolori" : Nelle tabelle dove sono elencate le previsioni sui conti pubblici per il 2019 alla voce Pil c'è scritto 0. L'Italia è in stagnazione. L'anno bellissimo auspicato dal premier Giuseppe Conte si infrange contro i dati del Centro Studi di Confindustria che consegnano la fotografia di un Paese immobile. Il tonfo, rispetto alle ultime Stime di ottobre, è imponente: da +0,9% si passa a zero. E' tutto fermo: i consumi, gli ...

E' nato il "Centro Studi europei Patria Europa" : sedi a Senigallia e Bruxelles : Manca una politica economica, di bilancio e fiscale comunitaria, che rispetti ciascun Stato membro, ma soprattutto manca una politica di sviluppo, che permetta a ciascun Stato membro di esercitare ed ...

Amici animali. Pet therapy - un aiuto per ogni età. E nasce un Centro studi : «La scienza ha già dimostrato l'effetto benefico del rapporto tra gli animali domestici e l'uomo " spiega l'esperta -, per esempio con la stimolazione dell'ossitocina, ossia l'ormone "dell'...

Uomini e donne - spoiler puntata odierna : l'ira di Rocco - Benny al Centro dello studio : Oggi mercoledì 13 marzo va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono over, nel consueto orario delle 14:40, subito dopo la fine della messa in onda della puntata della soap opera Una Vita. Al centro dello studio si tornerà ancora a parlare di Gemma e Rocco, con il cavaliere che avrà modo di battibeccarsi con la dama su quanto avvenuto al castello. Anche Benny sarà protagonista della puntata odierna, con il cavaliere che ...

Terremoto Centro Italia : effettuati studi sulla qualità dell’aria nelle SAE - realizzati rilievi indoor e outdoor : Il Dipartimento della Protezione Civile rende noto che, in relazione alla salubrità dell’aria all’interno delle SAE in cui si sono verificati casi di ammaloramento dei pannelli in OSB, il CNS e la Regione Marche hanno fatto pervenire gli esiti dei rispettivi rilievi condotti all’interno delle casette. Lo studio condotto dall’Airlab del Politecnico di Milano, su commissione di CNS, ha riguardato un campione di 24 SAE ed ha indicato – come si ...