Bussetti | bando del prossimo concorso della scuola secondaria uscirà entro luglio

(Di sabato 30 marzo 2019) Tra i docenti non abilitati c’è attesa per conoscere quanti saranno i posti che verranno messi acon il. Nel frattempo il ministro, ospite di Corrado Zunino nel videoforum di Repubblica, dichiara che il Miur ha tutto pronto. Quello che verrà emanato in Gazzetta Ufficiale sarà unabilitante. “arriverà ilper le medie e superiori. In autunno inizieranno le prove e porteranno decine di migliaia di docenti in cattedra a partire da settembre 2020. Quanti? In tre anni più di cinquantamila». Avevamo anticipato qui la notizia.Esonero 24 CFU L’effettiva disponibilità dei posti potrà essere calcolata soltanto dopo le prossime procedura di mobilita. Il ministero retto dadovrà impegnarsi a bandire ilsolo sui posti effettivamente vacanti. Ciò che è certo fino a questo momento è che i docenti con tre ...

