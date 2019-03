Auto senza assicurazione | tre sequestri a Udine

Firefox : come disattivare l’Autoplay dei video senza estensioni : È incredibile, eppure sono ancora tantissimi i siti Web che fanno partire in automatico video all’apertura di una qualunque pagina. Per fortuna ci sono browser che permettono di disattivare l’autoplay dei video, su Chrome era previsto poi Google ha deciso di rinviare questa funzione, mentre è possibile farlo con Firefox. (Continua a leggere)L'articolo Firefox: come disattivare l’autoplay dei video senza estensioni è stato ...

Bollo Auto 2018 : esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti - quando : Bollo auto 2018: esenzione senza Legge 104 a coniuge o parenti, quando quando spetta l’ esenzione del Bollo auto anche ai parenti L’esenzione dal pagamento del Bollo auto spetta a determinate categorie di soggetti e alla presenza di particolari condizioni. Prima di tutto i titolari di Legge 104 sono esonerati dal pagamento dell’imposta, a patto che sia presente una particolare dicitura sul verbale di accertamento medico. I casi di esenzione ...

Auto : ci aspetta un futuro senza optional? : Cerchiamo di capire quale evoluzione ci prospetterà il futuro del settore Automotive Fino ad oggi, chi desidera acquistare un’Automobile nuova può contare su una lunga lista di optional, pacchetti di accessori, accostamenti cromatici e molto altro per personalizzare il proprio veicolo secondo i propri gusti ed esigenze. Questa possibilità nel prossimo futuro potrebbe però diventare un mero ricordo, considerando le possibili evoluzioni del ...

Cosenza - arrestata la sindaca di Cariati : “Concesse Autorizzazioni irregolari all’impresa di cui è socio il fratello” : Il sindaco di Cariati, Filomena Greco, eletta con una lista civica, è stata posta agli arresti domiciliari insieme ad altre tre persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Castrovillari. Un provvedimento di obbligo di presentazione alla pg è stato notificato dalla Guardia di finanza di Cosenza al vicesindaco Sergio Salvati. Le accuse sono corruzione, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e abusivismo. Tra gli arrestati ...

Auto importate senza versare l'Iva - sequestro di beni e imprenditori allontanati dal Molise : 4 milioni e 300mila euro : è questa la cifra a cui ammonta il sequestro preventivo di beni mobili, immobili, società e conti correnti a carico di nove indagati. Un'ordinanza eseguita dalla Squadra ...

Auto - corruzione senza fine a Roma : 16 milioni di multe cancellate a politici e VIP nello scandalo Multopoli : L’ennesimo caso di corruzione che ha coinvolto la Capitale vede indagate 197 persone per un ammanco da capogiro Si allarga lo scandalo Romano conosciuto con il nome di “Multopoli”: si parla di milioni di multe cancellate relative a parcheggi non pagati, eccessi di velocità, soste selvagge e molto altro. L’ennesimo scandalo che sta colpendo la Giunta capitolina guidata dalla Sindaca Virginia Raggi, è stato scoperto dal noto programma ...

Anche l'Enea esclude la presenza di radioattività nel corpo di Imane Fadil. Iniziata l'Autopsia : A guidare l'esame l'esperta anatomopatologa Cristina Cattaneo, che si e' occupata di molti casi noti di cronaca nera e, negli ultimi anni, ha speso le sue energie e competenze per dare un nome ai ...

Napoli : Auto senza ruote sui mattoni - preso il ladro di pneumatici : I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto aggravato di pneumatici Maurizio De Vita, 35enne di via Boccaccio. L'uomo è stato sorpreso nel parco La Fontana in via ...

Chiuso Autosalone in zona Magliana : svolgeva attività senza Autorizzazione : Roma – L’accertamento effettuato dalla Polizia di Stato in un autosalone sito in zona Magliana si inserisce in un piu’ ampio contesto di controlli amministrativi svolti nella zona di competenza dagli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, e che ha permesso di evidenziare, nel caso specifico, gravi mancanze. L’autosalone era specializzato nella vendita di auto di grossa cilindrata, del valore di ...

Bollo Auto 2019 : pagamento senza reddito Isee - cambia qualcosa? : Bollo auto 2019: pagamento senza reddito Isee, cambia qualcosa? reddito basso per Bollo auto 2019 Spesso nel nostro Paese chi è senza reddito o percepisce un reddito annuo basso o comunque al di sotto di una certa soglia, va incontro ad agevolazioni di natura fiscale. Che possono riguardare anche delle esenzioni (ad esempio dal pagamento del ticket sanitario), previo possesso di requisiti che possono essere anagrafici, reddituali o legati ...

