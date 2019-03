We Happy Few | il DLC Roger & James in They Came from Below ha una data di

eurogamer

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il nuovo DLC di WeFew, "in", sarà pubblicato su tutte le piattaforme il 4 aprile e sarà incluso anche con il Season Pass, stando all'annuncio di Gearbox Publishing e Compulsion.Ecco una panoramica del componente aggiuntivo, tramite Gearbox Publishing, riportata da Gematsu:"Gli NPCtornano in una nuovissima storia di WeFew. Wellington è assediata da una rivolta di robot, ma la minaccia meccanizzata non è l'unica preoccupazione per la coppia. Gioca nei panni die unisciti aper trovare il Dr. Faraday, esplora un vasto laboratorio sotterraneo e scopri la fonte degli invasori robot prima che sia troppo tardi!"Leggi altro...

