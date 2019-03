Wall Street apre in territorio positivo

Lyft - debutto a Wall Street da 24 miliardi dollari : La campanella di Wall Street suonerà oggi per Lyft con lo sbarco sul Nasdaq. La società del "ridesharing" di San Francisco debutterà sopra il prezzo della forchetta stabilita e rivista al rialzo per ...

Wall Street chiude in positivo : Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,36%; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 2.815,44 punti. Consolida ...

Poco mossa Wall Street dopo la delusione del PIL : Nessuna variazione significativa per il listino USA , dopo il deludente dato sul PIL del 4° trimestre . L'indice Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 25.625,59 punti; sulla stessa linea, ...

Economia e Brexit fiaccano la Borsa - anche Wall Street rallenta : Seduta debole e chiusura in calo per Piazza Affari, che oggi è fra le peggiori in Europa -0,53%, 21.080 punti, insieme a Madrid -0,6%. Nel finale tutti i listini soffrono il cambio di passo di Wall ...

Wall Street apre scambi in moderato rialzo : Apertura strappi per Wall Street , che avvia le contrattazioni in moderato rialzo, anche dopo la pubblicazione del dato sul PIL , che è stato rivisto al ribasso per il quarto trimestre. Anche l'attesa ...

Lyft va di corsa verso Wall Street - alzato il prezzo di collocamento : MILANO - Lyft, la rivale di Uber nei servizi di tassisti fai-da-te, ha alzato il prezzo di collocamento a Wall Street a 70-72 dollari per azione, contro il precedente intervallo compreso tra 62 e 68 ...

Wall Street - Lyft alza il prezzo per l'IPO : La società del "ridesharing" di San Francisco ha alzato la forchetta di prezzo per il suo collocamento iniziale in Borsa. Secondo il filing inviato alla SEC , Securities and Exchange Commission, il ...

Azionario Asia negativo. Tokyo segue la scia di Wall Street : Si muovono in ordine sparso le principali borse Asiatiche, con la piazza di Tokyo che ha concluso la seduta in ribasso seguendo la scia negativa disegnata da Wall Street. L'indice Nikkei della borsa ...

Wall Street in negativo su tensioni economiche : Gli indici di Wall Street tagliano il traguardo di metà seduta mostrando segni negativi dopo un avvio promettente. A pesare sul listino americano ha contribuito il rallentamento globale. Quasi ...

Wall Street - Kinder Morgan trema dopo un downgrade : Scende il titolo di Kinder Morgan dopo che Citigroup, la multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York City, ne ha decretato il downgrade delle ...

USA - Centene Corp in picchiata a Wall Street. Rileva WellCare Health Plans : L'assicuratore statunitense Centene Corp , una delle assicurazione statunitensi di maggior prestigio, ha confermato l'intenzione di acquistare WellCare Health Plans Inc grazie ad un accordo cash-and-...

Southwest Airlines - il titolo viaggia bene a Wall Street : La Southwest Airlines stima vendite più deboli nel trimestre corrente. Il fatturato è atteso dunque in crescita non più del 3% rispetto al +4% stimato in precedenza. Al momento il titolo non sembra ...

Europa in rialzo - segno più anche a Wall Street : ... Milano sale di un punto, Francoforte e Parigi +0,6%, Londra passa sopra la parità dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza e dei timori di un rallentamento dell'economia. A Piazza Affari ...

Wall Street chiude in rialzo - sullo sfondo timori per frenata economia : Chiusura positiva ieri a Wall Street ma sotto i massimi di giornata. Per l'S&P 500 è stata la prima giornata in positivo su tre. sullo sfondo restano i timori di un rallentamento dell'economia globale. Nel frattempo, il rendimento del Treasury a 10 anni, 2,421%, per la terza volta di fila ha offerto meno del titolo a 3 mesi, 2,468%,. L'S&P 500 è aumentato dello 0,7% a quota 2.818. ...