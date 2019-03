Retroscena Blogo | la Rai a caccia di giornalisti In pole Giletti | Diaco | Socci e

blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019)La Rai guarda avanti. Per le stagioni in arrivo, secondo quanto apprende, dai piani alti di Viale Mazzini si stanno vagliando alcuni profilici che considera politicamente equidistanti, affinché nuovi progetti ma anche capisaldi dei palinsesti di Rai 1 e Rai 2 siano messi a punto per l'annata 2019/2020.Nel calderone dei programmi che potrebbero essere presi in considerazione ci sono: Unomattina estate, che dovrebbe iniziare i primi giorni di giugno su Rai 1; La vita in diretta, di cui si è già rumoreggiato l'arrivo di Lorella Cuccarini da un nostro; la tanto agognata striscia di approfondimento in onda dopo il Tg1 delle 20, per tempo al centro dell'attenzione per l'approdo di Maria Giovanna Maglie successivamente saltato; infine un programma di levaturaca di cui momentaneamente non si sanno ulteriori informazioni.prosegui la ...

