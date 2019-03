La Silicon Valley cinese è un inferno in cui i lavoratori durano meno di tre anni

Emily Chang e le accuse a una Silicon Valley sessista : Sheryl Sandberg Marissa MayerSusan FowlerEmily Chang Prosegue l’ondata di denunce al mondo del lavoro dominato da uomini e, soprattutto, da uomini apertamente maschilisti. Nel suo nuovo libro Brotopia. Breaking Up The Boys’ Club Of Silicon Valley (Penguin Random House), la giornalista americana Emily Chang, produttrice del programma tv Bloomberg Technology, indaga sulle dinamiche scioviniste di alcune delle principali aziende della Silicon ...

Di Maio incontra big Silicon Valley : 3.27 Il ministro dello Sviluppo economico Di Maio ha incontrato a Washington i big dell'hi-tech e della Silicon Valley con i quali l'Italia intende lavorare al progetto di digitalizzazione del Paese. Durante l'incontro, avvenuto nella sede dell'ambasciatad'Italia, erano presenti i rappresentanti di Airbnb, Amazon,eBay Facebook, Google, Ibm, Microsoft,Saleforce, Teslae Virgin Galactic. "Il nostro interesse - ha detto Di Maio è anche quello di ...

La più grande truffa della Silicon Valley : ... che ogni anno premia le donne che si sono distinte nel mondo dello spettacolo, della moda, della politica e del business. Le cose iniziarono a cambiare nell'ottobre del 2015, quando un giornalista ...

La più grande truffa della Silicon Valley : La storia di Theranos, una società che prometteva di rivoluzionare il settore sanitario americano e salvare centinaia di migliaia di vite, e della sua discussa fondatrice

Da Napoli in Silicon Valley per innovazione e startup : startup Grind Ispirare, educare, connettere. Sono le tre parole chiave che guidano la più grande community globale indipendente di startupper, startupGrind. Ad oggi si contano oltre 600 capitoli in giro per il mondo per un totale di circa 2.000.000 di imprenditori aderenti. Ogni capitolo ha come obiettivo l’organizzazione e la realizzazione di un certo numero di eventi l’anno. Ogni evento deve prevedere momenti di networking, di scambio di ...

'Fateli a pezzi' : l'incredibile coro contro la Silicon Valley : Insomma, tira questa aria qua per i giganti della tecnologia che poi sono anche i padroni del mondo, almeno a giudicare dalla classifiche di Forbes sui più ricchi del pianeta. A Austin va registrata una importante novità: dal manifesto della Warren, pubblicato su Medium l'8 marzo, era rimasta ...

Greater bay area - dove la Cina sta costruendo la sua Silicon Valley : Gruppo di robot a una fiera in Cina (foto di Chen Chao/China News Service/Vcg via Getty Images) Undici metropoli, 70 milioni di abitanti, un prodotto interno lordo di 1.500 miliardi di dollari nel 2017. Quanto quello della Russia, ma concentrato, rispetto agli oltre 17 milioni dello stato più vasto al mondo, in 56mila chilometri quadrati. Sono questi i numeri del delta del Fiume delle perle, nell’area sud-est della Cina. Pechino vuole ...

Progetto Hercules - la guida autonoma “Made in Italy” sfida la Silicon Valley : Fra i molti progetti promossi dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 c’è Hercules, (acronimo di High-Performance Real-time Architectures for Low-Power Embedded Systems), mirato alla realizzazione di un sistema che fra le cose consentirebbe una guida autonoma a basso consumo energetico, efficiente e dalle apparecchiature poche ingombranti. L’Italia ha un ruolo fondamentale all’interno di Hercules, ...

C’è una Silicon Valley che cresce a due passi da Parigi : Questo articolo è apparso nel primo numero del Foglio innovazione, il mensile a cura di Eugenio Cau. Il secondo numero lo troverete in regalo con il Foglio di martedì 5 marzo. "Grazie a Parigi, la Francia dispone di un vantaggio fantastico che non tutti i paesi hanno: la prima economia europea,

Cybersicurezza : i governi vogliono i dati - la Silicon Valley fa opposizione : Sono passati quasi tre anni da quando Apple respinse le richieste dell’Fbi di sbloccare l’iPhone del terrorista di San Bernardino. Tre anni e pochi dubbi fugati: tutela della privacy e sicurezza marciano nella stessa direzione? La questione è sempre più aperta. E il solco fra aziende e governi si sta allargando ulteriormente. Perché mentre i big dell’industria tecnologica studiano servizi sempre più blindati, diverse ...

Cina : Pechino punta sull'Area della Grande baia per insidiare la Silicon Valley statunitense : ... che ha prodotto televisori, frigoriferi, capi di abbigliamento, giocattoli e altri articoli esportati in tutto il mondo. Gli stabilimenti industriali dell'area danno lavoro a decine di migliaia di ...

Deltatre - la Silicon Valley dello sport è italiana : ... è la squadra di Deltatre, società italiana fondata a Torino 33 anni fa ma ormai con basi operative in mezzo mondo , da dove offre a leghe e federazioni sportive e a broadcast italiani e ...